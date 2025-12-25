Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu 1. Olağan Kongresi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı. Burada konuşan Hatimoğulları, dikkat çeken bir talepte bulundu.

"KÜRTÇE KUR'AN OKUNABİLMELİ, KÜRTÇE VAAZ VERİLEBİLMELİ"

Hatimoğulları, “Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli Kürtçe vaaz verebilmelidir. Ölüye saygı gösterilmelidir bu topraklarda. Ama ne yazık ki mevcut olan siyasal İslam'la bezenmiş bu devlet anlayışı bunu yapmıyor. Cenazelerimizin toprakla buluşmasını engelliyor. Tırnak içinde bu teröristtir. İmama diyor ki sen bunun duasını okuyamazsın, namazını kılamazsın. Cenaze aracı vermiyor. Cenazelerimize müdahale ediyorlar. Gömülmesini müsaade edilmiyor. Gidin gece aileden beş kişiyle gömün diyorlar. Bu kabul edilemez. Ölüye saygı her şeyden önce gelir. Özellikle İslami değeri savunanlar ve bu topraklarda biz hep şuna inanırız; bir cenazenin bedeninin toprakla buluşması çok önemli bir şeydir. Ve bizim o insana karşı yapacağımız en önemli son görevimizdir. Fakat ne yazık ki ölüye de saygı gösterilmiyor ve bunlara karışılıyor.

Buradan özellikle bu barış sürecini konuştuğumuz bugünlerde bir an önce cenazelere müdahalelerden, taziyelere müdahalelerden vazgeçilmesinin çağrısını yapıyoruz. Bizler biliyoruz ki gerçek anlamda bir barışı, gerçek anlamda bir adaleti tesis etmenin yolu eşit yurttaşlık hakkının hukuki zemininin oluşmasından geçer.” dedi.