Görüşmeye ilişkin DEM Parti sosyal medya hesbından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan ile MYK üyelerimiz Elif Bulut ve Öztürk Türkdoğan 2013-2015 yıllarında Akil İnsanlar Heyetlerinde görev alan aydın ve yazarlarla İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin öneri ve eleştiriler dinlendi; süreci ileri taşıyacak yöntemler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.