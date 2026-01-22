DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?" sorusuna, "Nerede durduğumuz belli, barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. " dedi.

Doğan, "Bizim neyin yanında durduğumuz yıllardır verdiğimiz mücadeleyle açık. Bayrak konusunda konuşalım tabii ki. Türkiye'nin yakın siyaset tarihinde çeşitli kerelerce denenmiş provokatif girişimler olduğunu biliyorsunuz. Partimiz her zaman tavrını hiç tereddütsüz ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

Doğan şunları kaydetti:

-Sayın Bahçeli'nin sayın Öcalan'la ilgili değerlendirmelerini en başından beri biz şöyle yanıtlıyoruz. Öcalan'ı özgür iletişim kurabilir koşullara eriştirmek gerekiyor. Halihazırda durum böyle değil. En başından beri sayın Bahçeli'nin tavrının memnuniyetle karşıladığımızı ifade ettik.

-Bizim partimiz çatışmasızlıktan yana. Tarihsel çatışma ve çatışmasızlık döngüsünden çıkması gerekiyor artık Türkiye'nin... Kalıcı bir çıkış nasıl olur? Güven, güvence ilişkisi...

-Adalet ve hukukun tesiriyle birlikte olabilir. Biz 27 Şubat çağrısından önce de Öcalan'ın barış çabalarını destekleyen, bunun yolunun açılması gerektiğini söyleyen, koşulların değişmesi gerektiğini söyleyen, müzakerenin doğası gereği olması gereken koşullara sahip olunması gerektiğini söylüyoruz. Nerede durduğumuz açık, barıştan yana duruyoruz, demokratik toplumdan yana duruyoruz.

"SAVRULMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öcalan, DEM heyetiyle yaptığı son görüşmede, 27 Şubat çağrısının öneminin altını çiziyor. Nerede durduğunu ifade ediyor. Herhangi bir yalpalanma, savrulma DEM Parti açısından söz konusu değil.

Bizim siyaset yapma, olumsuzluklara dikkat çekme, bunun için de hem proaktif hem de reaktif siyaset ortaya koyma hakkımız hep gölgelenmeye çalışıldı.

"BARIŞTAN YANA DURUYORUZ"

Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz.