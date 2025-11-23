DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay’ın Defne ilçesinde Harbiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde (HASYAD) düzenlenen “Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Burada çözüm sürecine dair görüşlerini paylaşan Hatimoğulları, Meclis’te kurulan komisyonun geniş bir temsil gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Komisyonda Türkiye’deki siyasi iradenin büyük bölümünün yer aldığını belirten Hatimoğulları, sürecin ilerleyebilmesi için İmralı’nın dinlenmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Bu ihtiyacın hem toplum hem de ilgili taraflar tarafından bir şart olarak ortaya konduğunu dile getiren Hatimoğulları, ziyaretin aslında aylar önce yapılması gerektiğini söyledi. Komisyonun adaya gitme kararı aldığını hatırlatan Hatimoğulları, gönüllerinden geçenin bu kararın oy birliğiyle alınması ve ortak bir uzlaşı oluşması olduğunu belirterek, “Ancak bu sağlanamadı. CHP gitmemeyi tercih etti” diye konuştu.