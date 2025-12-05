Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyaretin sıcak bir ortamda gerçekleştiği belirtilerek, “Nazik misafirperverliği için Patrik Bartholomeos’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci, farklı halk ve inanç grupları arasında diyaloğun güçlendirilmesi ile Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

DEM Parti, ziyaret sırasında bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunmasının önemine vurgu yapıldığını aktararak, ortak yaşamı güçlendirecek politikaların gerekliliğinin altını çizdi. Farklı topluluklar arasında karşılıklı saygı, dayanışma ve birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “DEM Parti olarak, tüm halkların ve inançların eşit ve özgür biçimde bir arada yaşayabildiği demokratik bir toplum idealini her platformda savunmayı sürdürüyoruz. Barış diliyle kurulan her diyalogu değerli buluyoruz” denildi.