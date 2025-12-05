DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 19. toplantısında sunulan İmralı görüşmesi tutanak özetiyle ilgili açıklama yaptı.

DEM Parti Komisyon üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin içeriğinin “parça parça ve bağlamından kopuk” biçimde yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

- Sürecin başından bu yana şeffaflık ve katılımcılık ilkesini savunduklarını,

- Öcalan’ın değerlendirmelerinin bütüncül biçimde kamuoyuna aktarılması gerektiğini,

- Parça parça verilen bilgilerin, Öcalan’ın tarihsel rolünü daralttığını ve tartışmaya açtığını ifade ettiler.

'TUTANAKLAR EKSİKSİZ AÇIKLANSIN' ÇAĞRISI

DEM Parti, İmralı tutanaklarının tamamının hem komisyon üyeleriyle hem de kamuoyuyla eksiksiz paylaşılmasını talep etti. Açıklamada, komisyona sunulan özet metnin “bağlamından kopuk cümleler ve seçmeci vurgular içerdiği, spekülasyonlara açık bir zemin oluşturduğu” ifade edildi.

Metnin hazırlanmasında, İmralı’ya giden heyet üyesinin herhangi bir katkısı olmadığı da vurgulandı.

TARİHSEL SÜREÇ VURGUSU

Parti açıklamasında, Öcalan’ın sözlerinin hiçbir siyasi pozisyonun malzemesi haline getirilmeden, nesnel ve tam haliyle paylaşılması gerektiği belirtilerek şu talepler yinelendi:

- Tutanakların bütünüyle komisyon üyelerine sunulması,

- Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için şeffaf bir mekanizmanın işletilmesi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ayrıca, barış sürecinin “Kişisel yorumlara ve dar siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar ciddi ve tarihsel” olduğunu vurgulanarak, sürecin ruhuna uygun şeffaf bir bilgilendirme yapılmasında ısrarcı olunacağı vurgulandı.