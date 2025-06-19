DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'ye gidiyor.
DEM Partililer 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu'nu ilk kez ziyaret edecek.
DEM Parti heyetinin İmamoğlu'nun dışında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.