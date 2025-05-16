Terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıkladığı bildiride kullandığı ifadeler tartışmalara neden oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bildiride Lozan'ın hedef alınmasına dair, "Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan'ın neresini tartışıyor" dedi. Bakırhan, özerklik tartışmalarına da değindi.

Bakırhan canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

LOZAN TARTIŞMALARI

Lozan tartışmalarına ilişkin Bakırhan, "Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan'ın neresini tartışıyor, Türkiye’nin neresini bölüyor?" dedi.

"SÜRECİ UZATMADAN BİR NOKTAYA VARDIRMAK GEREKİYOR"

Silah bırakma sürecini uzatmamak gerekiyor. Sürecin uzaması kimi provokasyonların, sabotajların, olumsuz bakanların farklı bir şekilde sürece dahil olmalarını getirebilir. Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor.

"ÖZERKLİK İSTESEYDİK AÇIKÇA SÖYLERDİK"

Özerklik tartışmalarına ilişkin soruya Bakırhan, "Bu işin muhatapları olan bizlere neden sormuyorlar? Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil yerel demokrasi olsun diyoruz." diye yanıt verdi.