DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün siyaseten baş edemediklerine, kayyım siyaseti ve rejimiyle, gözaltı ve tutuklamalarla, diploma iptali gibi yöntemlerle yönelmek asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.85 milyon insan her siyasi iradeden büyüktür" dedi.

Hatimoğulları, bugün İBB Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Görüşme sonrası Özel ve Hatimoğulları açıklama yaptı.

Hatimoğulları, "Dün sabahleyin bütün Türkiye'yi etkisi altına alan, bütün Türkiye'yi üzen bir haberle uyandık. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun içinde olduğu 106 kişinin gözaltı haberiyle uyandık. İçinde belediye başkanları, meclis üyeleri, gazetecilerin, sanatçıların olduğu liste... Başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün siyaseten baş edemediklerine, kayyım siyaseti ve rejimiyle, gözaltı ve tutuklamalarla, diploma iptali gibi yöntemlerle yönelmek asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu tam da toplumsal barışı konuştuğumuz dönemde toplumsal barışa, demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci. Bunu asla kabul etmeyiz, etmeyeceğiz de." değerlendirmesini yaptı.

Hatimoğulları, "Türkiye sadece dün yaşanan operasyonla bir anda neredeyse yüzde 3 oranında bir fakirleşme yaşadı. Borsa çöktü, döviz fırladı, büyük bir yoksullaşmayla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin tamamını ateşe atmaktan çekinmeyenler, şunu iyi bilmeli ki 85 milyon insan herkesten ve her siyasi iradeden daha büyüktür" ifadesini kullandı.

Özel şunları söyledi:

-Biz Nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz.

-İkisi de kardeşliğe, barışa dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruz da çekilen halayları biz İmamoğlu ile dayanışma her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz.

-Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı, sandığa sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya davet ediyoruz.

-1930'da Mustafa Kemal Atatürk hepimizin atalarının, ninelerinin önüne yerel seçim mahalli idareler sandığını koymuştu. O sandığa bugün sahip çıkamazsak, yerel seçim sandığının sonucuna sahip çıkamazsak o sandık bugün giderse, sıra 1936’da konulmuş genel seçim sandığına gelir.