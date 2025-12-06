DEM Parti’nin İstanbul Bakırköy’deki Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan konuştu.

Hatimoğulları konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bugün Abdullah Öcalan’ın barış ve demokratik toplum çağrısını tam da coğrafyamızın ve dünyanın içinden geçtiği, bu kadar savaşın ve çatışmanın konuşulduğu ve sömürünün arttığı bir dönemde bu çağrıyı çok tarihi ve çok kıymetli buluyoruz. Bu çağrı sadece Türkiye açısından değil ve sadece Kürt meselesi, Türkiye’nin bir iç meselesi değil; bölgemizin tamamı açısından son derece önemli atılmış bir adımdır. Yüz yıllık anlayışların, ezilenlerin ve zulmün kolay bitmeyeceğinin hepimiz farkındayız. Bu kadar küresel ve bölgesel gelişmenin ve kaotik bir zeminde buradan bir demokratik toplum inşasının son derece sancılı ve zorlu olduğunun farkındayız. Bizler bu zorlu yolda ve bu sancılı süreçte mücadeleye adayız, mücadele edeceğiz ve bu zorlukları göğüsleyerek mutlaka bu topraklarda barışı hep birlikte inşa edeceğiz.

"ÖCALAN'IN POZİSYONUNUN HERKES FARKINA VARMALI"

Barışın inşasının kalıcı olabilmesi için daha cesur, ezberleri bozan ve somut adımların atılması son derece önemlidir. Yine barışın kalıcılaşabilmesi için Öcalan’ın pozisyonunun, öneminin herkesin farkına varması da son derece önemli. Öcalan silahların sustuğu, fikirlerin konuştuğu bir siyaset öneriyor. Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt meselesinin çözümüyle birlikte düşünen yaklaşımı bu topraklar için son derece büyük bir şanstır. Bu tarihi an, tarihi şans herkes tarafından değerlendirilmelidir. Bunu devlet aklı için de iktidar aklı için de muhalefet için de ve bütün toplumsal dinamikler için aynı şekilde ifade etmemiz mümkündür."