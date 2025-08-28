DEM Parti heyeti terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyet, TBMM'de kurulan komisyon sonrası ilk kez terörist başı Öcalan'la görüştü.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Heyette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alıyor. DEM Parti'den basına yapılan duyuruya göre ziyaret tamamlandı. Heyet İmralı Adası'ndan geri geldi.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları pazar günkü açıklamasında "Bizdeki beklenti neydi? Sayın Öcalan’la sistematik görüşme olacak, özgür yaşayacak, özgür çalışacak koşulları oluşturulacak ve biz hala bunları bekliyoruz. Oluşan komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan’la acilen bir görüşme gerçekleştirmelidir" ifadelerini kullandı.