DEM Parti Milletvekili ve TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Saruhan Oluç, Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Barış Süreçlerinde Basın ve Medyanın Rolü” paneline katıldı. Oluç, TBMM’nin açıldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle verdiği fotoğrafın arka planında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Partili Oluç, resepsiyonda verilen fotoğrafa ilişkin "Fotoğrafa dair çeşitli eleştiriler oldu, sosyal medya linçleri yaşadık… Oralara girmeyeyim çok fazla. Ama işin hikâyesi bu aslında.

Sonra da zaten resepsiyonun arka tarafında tören odasında zaten yine bir fotoğraf verildi biliyorsunuz. Biz öyle bir kurmaca olduğunu sanmıyoruz. Yani belki düşünmüşlerdir kim nereye oturacak diye ama bizim hissettiğimiz şey yoktu. Eşbaşkanlarımıza yer gösterildi, işte İmralı heyetimize yer gösterildi. Sonuçta öyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani mesele kısaca bu.” dedi.

"ERDOĞAN ÜZGÜN OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Oluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nı tanıyamaması üzerine yaşananları şöyle anlattı:

“Bu ilk defa oldu, on sene sonra. Bizim eş başkanlığımızla bir tokalaşma durumu ortaya çıktı. Fakat o anda sanıyorum bir karışıklık, yani hatırlayamama gibi bir nedenle bizim Eş Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın elini sıkmadı Cumhurbaşkanı ve geçti gitti. Sonradan biz bunu ilettik, bir nedeni mi var acaba diye. Anlaşıldı ki bir hatırlayamama durumu olmuş. Bundan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.”