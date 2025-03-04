DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

'ACİL SINIR ÖTESİ ASKERİ OPERASYONLARI DURDURUN'

Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı ile ilgili gelen tepkilerin 'olumlu' olduğunu belirterek, "Türkiye'deki birçok farklı kesimden ve inançtan destek açıklamaları geldi. Bu destek, hakikaten tarihi bir destektir. PKK da yaptığı açıklamada, Öcalan'ın çağrısına uyacağına kamuoyuna deklare etti. PKK'nın, Öcalan'ın çağrısına harfiyen uyacağına dair açıklaması bizlerin barış umudunu büyütmüştür. Bu umudun kalıcı hale gelebilmesi için PKK'nın kongresini toplayabileceği bir çatışmasızlık zemininin acil bir biçimde oluşturulması gerekiyor. Sınır ötesi operasyonların acil durması gerekiyor. Biliyorsunuz PKK ateşkes ilan etti, aynı şekilde buradan sınır ötesine gerçekleşen askeri operasyonların durması ve zeminin oluşması çok önemlidir" diye konuştu.

'YASAL VE HUKUKİ ADIMLAR ATILMALI'

Oruç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, Meclis'in de hızla demokratik siyaset ve hukuk alanını genişletmesi ve tarihsel bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bundan sonra devletin ve iktidarın adım atması gerektiğini ileri süren Oruç, "Atılacak acil adımlardan birisi, bu sürecin yasal ve hukuki adımlarının atılmasıdır" dedi.