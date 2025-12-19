DEM Partili Cengiz Çandar, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken Meclis Genel Kurulu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ayar' istedi.

DEM Partili Çandar, Bakan Fidan'ın “operasyon” çıkışını hatırlatarak, “SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalı” sözlerinin “tehdit dili” olduğunu belirterek şunları söyledi:

"DIŞİŞLERİ BAKANI'NIZA AYAR VERİN!"

“Peki ne zaman söyledi bu sözleri Sayın Cumhurbaşkanı? 13 Aralık günü, yani bir hafta bile olmadı. Aradan bir hafta bile geçmeden, bakın, dün Anadolu Ajansı nasıl bir haber yaptı. Haberin bir bölümünü okuyorum:

‘Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin durumuna ve Suriye’ye entegrasyon sürecine ilişkin Fidan, şunları kaydetti: Tekrar askerî yollara başvurmak istemiyoruz ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır.’

Şimdi bu dil, bu aynı konuda Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı dil mi? Bu tehdit dili; bu, Türkiye’deki süreci zehirleyecek dil! Bu dille mi Türkiye’deki süreci başarıyla yönetecek, bin yıllık bahsettiğiniz Kürt-Türk kardeşliğini pekiştireceksiniz?

Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyorum: Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin! Sayın Dışişleri Bakanı’nın kullandığı dil, yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye’de ve Suriye’de, her yerde milyonlarca Kürt’ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hep beraber yazmaya başlayacağız’ dediği ‘destan’ın yazılmasını imkânsız hâle getiriyor.”

"SDG, TERÖRİST SIFATIYLA TANIMLANMAMIŞTIR"

Çandar, 10 Mart mutabakatının muhatabının SDG olmadığını; Şam rejiminin mutabakatın maddelerini uygulamadığını, Türkiye’nin ise sadece entegrasyon maddesiyle ilgilendiğini öne sürerek şu ifadelerle devam etti:

“SDG, 10 Mart Mutabakatı’nın muhatabı değildir. İmzacısıdır. 10 Mart Mutabakatı’nın altında iki imza vardır: Birinde Ahmed el-Şara yazıyor, diğerinde Mazlum Abdi. Birinin sıfatı Suriye Geçici Cumhurbaşkanı, diğerinin Suriye Demokratik Güçleri Başkomutanı.

Mazlum Abdi, 10 Mart Mutabakatı’nı imzaladığı vakit SDG, ne bunun öncesinde ne sonrasında ‘terörist’ sıfatıyla tanımlanmamıştır. Şimdi de değildir. Ama şimdi sıkı durun; Ahmed el-Şara’nın örgütü, Şam’da iktidarı elinde bulunduran Heyet Tahrir Şam, BM Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1989 ve 2253 sayılı kararları uyarınca hâlâ terörizm listesinde bulunuyor. 2025’in sonuna geldik ve IŞİD ve el-Kaide ile akrabalığı bulunan HTŞ, henüz BM Güvenlik Konseyi’nin terörizm listesinden çıkmış değil. Ahmed el-Şara’nın kendisi ancak bir buçuk ay önce, 6 Kasım’da ‘terörist’ olmaktan çıktı.

"10 MART MUTABAKATI AYET DEĞİL"

Türkiye’nin bütün kurumları aylardır bu yapıyla düşüp kalkıyor ve kalkıyor SDG’yi, kendi imzaladığı 10 Mart Mutabakatı’na uymaya davet ediyor. Kim kime ne söylüyor?! Ne ilginçtir ki SDG de Şam’daki HTŞ rejimini 10 Mart Mutabakatı’na uymaya çağırıyor.

10 Mart Mutabakatı ayet-i kerime değil. Sekiz maddelik bir metin. Üstelik Şam rejimi, bu mutabakatın 1, 2 ve 5’inci maddelerini bugüne kadar yerine getirmedi.

Ankara, bu sekiz maddenin sadece 4’üncü maddesiyle ilgili. Türkiye’den sürekli olarak gelen 10 Mart Mutabakatı’na uyulması çağrısına konu olan 4’üncü madde şöyle diyor:

‘Sınır kapıları, havaalanı ve petrol ile gaz sahaları dâhil olmak üzere, kuzeydoğu Suriye’deki bütün sivil ve askerî kurumların Suriye devletine entegrasyonu.’

"MUTABAKAT İMZALANDIĞINDA ORTADA SURİYE YOKTU"

Bu mutabakat imzalandığında henüz ortada Suriye Devleti filan da yoktu, onu da söyleyeyim. Evet, bu henüz sağlanmış değil ama bu konuda taraflar arasında, zaman zaman kesintiye uğrasa da, diyalog var. Türkiye, tehdit dili kullanmak yerine bu diyaloğa yardımcı olmalı, hatta başını çekmeli ve Suriyeli hiçbir tarafı İsrail’e doğru itmemelidir.

Bu diyalog ve müzakerenin Suriyeli taraflar arası bir uzlaşmayla sonuçlanması, Türkiye’deki Süreç’in de Kürt-Türk kardeşliği ile tahkim edilmesine ve taçlanmasına yardımcı olacaktır. Daha önce de bu kürsüden vurguladım: Türkiye Kürtlerini Suriye Kürtlerinden ayıramazsınız."