T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın CHP'nin rolünü çok önemsediğini ve bu nedenle partinin önde gelen isimleriyle görüşmek istediğini öne sürdü.

'ÖZEL VE TANRIKLULU'YA GÖRÜŞMEK İSTİYOR'

Çandar'ın iddialarından biri de teröristbaşı Öcalan'ın CHP ile ilgili beklentileri oldu. Çandar, "Öcalan'ın derdi serbest kalmak ya da 'devlet beni sevsin' değil. Öcalan, Türkiye'nin kurucu aktörlerinden biri olmak ve Kürt hareketinin en az iki aktöründen biri olmak istiyor. Onun derdi kuruculuk" derken, "Öcalan, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istiyor, çünkü CHP’yi çok önemsiyor" ifadelerini kullandı.

'CHP BİRİNCİ PARTİ, ONLAR OLMADAN OLMAZ'

Çandar, bu görüşme talebinin ardındaki gerekçeyi "İç cephenin tahkimi CHP'siz başarılamaz, hem CHP sayısal olarak birinci partiyken hem de başına gelenlerin bir kısmı DEM seçmeni ile ittifak yüzünden gelmişken" şeklinde açıkladı. Çandar'a göre Öcalan, özellikle Kasım ayında Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı ziyaretinde CHP'nin çözüm sürecinde aktif rol alması gerektiğini ısrarla dile getirmiş, hatta Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'dan döner dönmez Özgür Özel'i arayarak Öcalan'ın sözlerini aktardığını ifade etti.