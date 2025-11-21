CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya ziyaretine katılmama yönünde karar aldığını açıkladı. Parti, kapalı oturumlara katılmama kararı da duyurdu.
ANA MUHALEFET ÇIKIŞI
DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
Buldan yaptığı çok kısa paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta."
PAYLAŞIMINI SİLDİ
Gönderisinin altına çokça tepki gelmesinin ardından Pervin Buldan paylaşımını sildi