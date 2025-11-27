Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda DEM Partililer ile İYİ Partililer arasında tansiyon yükseldi.

'BİRİNCİSİ FAİLİN ÜNİFORMASI...'

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, askeri personellerin Doğu ve Güneydoğu'da cinsel istismar olaylarına karıştığını öne sürüp "Bu ülkede korucuların, askerlerin, uzman çavuşların kadınlara yönelik işlemiş olduğu suçlar münferit değildir. Bu vakalara baktığımızda ortak olan ne? Birincisi failin üniforması, ikincisi cezasızlık, üçüncüsü ise olayın meydana geldiği il ya da bölgeler" diye konuştu.

DEM Partili Boz'un konuşmasına İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan çok sert tepki geldi.

'Ayıp ya, ayıp! Türk ordusuna kimse bunu diyemez, kabul etmiyoruz' diyen İYİ Partili Türkeş, 'Kabul etmiyoruz, kaç tane kadın öğretmen şehit edildi. Hamile kadına tecavüz edildi, şehit edildi. Yeter! Muhatabın benim, Türk ordusunun muhatabı benim, Türk devletinin muhatabı benim. Diyemez, diyemez, böyle bir şey olmaz' şeklinde karşılık verdi.

DEM Partili Sümeyye Boz ile İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş arasındaki tartışma tutanaklara böyle yansıdı:

OTURUM BAŞKANI NİLGÜN OK - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslan. Şimdi de söz sırası Sayın Sümeyye Boz'da. Buyurunuz lütfen.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Sayın Bakan, değerli hazirun; herkesi saygıyla selamlıyorum.

Milli Savunma Bakanlığının bütçesine geçerken aslında şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye'de çatışma dönemi alışkanlıklarının farklı boyutlarda sürdürülmesi sadece sınır ötesi müdahaleler ya da askeri bütçelerin şişirilmesiyle sınırlı değildir. Bu rejim aynı zamanda toplumun içine doğru işleyen, militarist ideolojiyi gündelik hayatın normu haline getiren, erkek egemenliğiyle iç içe geçmiş bir şiddet düzeni iken, öte yandan da üniformalı faillerin kadınlara yönelik işlemiş olduğu suçlar da sistematik cezasızlığın politikası olarak karşımızda duruyor. Bu açıdan, ülkede korucuların, askerlerin, uzman çavuşların kadınlara yönelik işlemiş olduğu suçlar münferit değildir Sayın Bakan. Bu suçlar sistemin içinden doğan, sistemin koruduğu, sistemin cezasız bıraktığı suçlardır. Batman'da İpek Er bir uzman çavuş tarafından tecavüze uğradı hatırlarsınız ve sonrasında yaşamına son vermek durumunda kaldı. Dersim'de Gülistan Doku kaybedildi yani dosyası polis bağlantıları nedeniyle kilitlendi Sayın Bakan. Hakkâri'de ise Sayın Bakan...

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Ayıp ya, ayıp! Türk ordusuna kimse bunu diyemez, kabul etmiyoruz.

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU (Bursa) - Evlatların yarısını dağda infaz ettiniz ya.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Hakkari'de Sayın Bakan, kadınlar asker ve korucu bağlantılı fuhuş çetelerinin ağına düşürüldü. Bunlar bütün...

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Kabul etmiyoruz, kaç tane kadın öğretmen şehit edildi...

OTURUM BAŞKANI NİLGÜN OK- Lütfen sükuneti tesis edelim.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Mahkeme kararları, beyanlar, bütün belgeler ortada Sayın Bakan.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Hamile kadına tecavüz edildi, şehit edildi.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Kabul etmiyoruz.

OTURUM BAŞKANI NİLGÜN ÖK - Sayın Taş...

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Başkanım kabul etmiyoruz, hayır.

OTURUM BAŞKANI NİLGÜN ÖK - Sayın Taş, tamam, tamam, siz meramınızı anlattınız tamam, lütfen sakin olalım.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Hayır, Türk ordusuna diyemez, Türk askerine diyemez.

CAVIT ARI (Antalya) - Ordunun temsilcileri ağzını açmıyor.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Muhatabı burada, muhatabıyla konuşuyorum, muhatabımız siz değilsiniz, muhatabımız burada, soracağız, beraber konuşacağız, öğreneceğiz Allah, Allah.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Yeter! Muhatabın benim, Türk ordusunun muhatabı benim, Türk devletinin muhatabı benim.

OTURUM BAŞKANI NİLGÜN ÖK - Değerli arkadaşlar...

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Diyemez, diyemez, böyle bir şey olmaz!

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Sayın Başkan, birazcık geriye almanızı isteyeceğim.

OTURUM BAŞKANI NİLGÜN ÖK - Değerli arkadaşlar, sükuneti tesis edelim lütfen.

Buyurunuz, devam edin, ilave edeceğim.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Dersim'de Gülistan Doku'nun kaybedilmesi ve dosyasının polis bağlantılarıyla kilitlenmesini de hatırlıyorsunuz. Hakkari'de kadınlar korucu ve askerlerin bağlantılı olduğu fuhuş çeteleriyle beraber bir düşürülme meselesi söz konusu olmuştu. Bu tabloya bakıp da bunların hepsine hala münferit demek mümkün mü Sayın Bakan diye sormak istiyorum çünkü bu vakalara baktığımızda ortak olan ne? Birincisi failin üniforması, ikincisi cezasızlık, üçüncüsü ise olayın meydana geldiği il ya da bölgeler. Bunlara baktığımızda, bu örtü operasyonlar, örtülü operasyonlar diyebileceğimiz devlet ve toplum arasındaki ilişkilerde kullanılan şiddet biçimi Sayın Bakan bir yan ürün olarak meydana gelmemiştir hatta tam aksine bu şiddet besler, meşrulaştırır ve bu şiddeti dokunulmaz kılar.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Kaç kadın öldürüldü, kaç öğretmen, daha dün söyledim.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Bu tablo bize neyi gösteriyor Sayın Bakan? Devletin içinde örgütlenmiş bir erkeklik rejiminin var olduğunu gösteriyor Sayın Bakan. Çünkü bu rejimde üniforma sadece bir kıyafet değildir. Hukuku askıya almanın, fallin arkasına devleti dizmenin ve sıralamanın, gizlemenin ve "Arkamda devlet var." tehdidi bu yüzden sıradan bir cümle olmaktan çıkmakta, bu sistemin işte ta kendisidir Sayın Bakan

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Ayıp ya, ayıpl

YÜKSEL SELÇUK TURKOĞLU (Bursa) - Tabii böyle konuşmaları normal, adaya götürürseniz bunlar da böyle konuşur.

YAVUZ AYDIN (Trabzon) - Başkan, bu sözleri geri aldıracaksınız.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Sayın Bakan, daha dün 25 Kasımda Muş'ta kadınlar yürümek istedi ve ne oldu Sayın Bakan?

YAVUZ AYDIN (Trabzon) - O sözleri geri aldıracaksınız.

NEVROZ UYSAL ASLAN (Şırnak) - Mahkeme kararı var, neyi geri alacak!

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Ne mahkemesi!

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU (Bursa) - Bireyseldir o ya, rütbesiyle mi söyleniyor!

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - Apo'yla ilgili de mahkeme kararı var.

SÜMEYYE BOZ (Muş) - Sınırlar çizildi, barikatlar kuruldu, bu Muş'u sadece bir örnek olarak veriyorum Sayın Bakan, burada asıl mesele söz konusu olan kadınlar yürümek istediğinde rejimin ortaya çıkartmış olduğu imajdır, tavırdır, reflekstir çünkü kadınlar şiddete karşı yürümek istediğinde...

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ (Adana) - 55 bin kişi öldürdü, mahkeme kararı var.

YAVUZ AYDIN (Trabzon) - El hareketi yapma, haddinizi bilin!

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU (Bursa) - Rütbesiyle konuşamazsın.