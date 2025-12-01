DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti’nin sempozyuma ilk günü davet edilmediğini söyledi. DEM Partili Cizre Belediye Eşbaşkanları Güler Tunç Yerbasan ile Abdurrahim Durmuş’a engel çıkarıldığını belirten Doğan, Şırnak Emniyet Müdürü’nün de eş başkanları tehdit ettiğini savundu.

“DOĞRUDAN ŞİDDET”

İddiaya göre, Emniyet Müdürü ile sempozyuma davetsiz girmek isteyen Yerebasan ve Durmuş arasında gerilim yaşandı.

Doğan şöyle konuştu:

“Bu programı organize eden Valilik, Kaymakamlık ve Şırnak Üniversitesi buranın ev sahibi olan Cizre Belediyesi’ni mutlaka bu programa dahil etmeliydiler. Şırnak genelinde ve Cizre’de sertlikle karşı karşıya kalıyoruz, bugün belediye eş başkanlarımızın karşılaştığı gibi. Ben sertlik diyerek de en naif haliyle izah etmeye çalışıyorum. Bu doğrudan şiddet çünkü.”

Sosyal medyada emniyet müdürünün PKK propagadasına için vermediği ve görevini yaptığını belirten kullanıcılar “Emniyet Müdürü ilk kararnameyle görevden alınır” yorumu yaptı.