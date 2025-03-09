Bilim insanları, Quartz adı verilen yeni bir yapay zeka tekniği geliştirdi. Bu teknoloji, göz taramalarını saniyeler içinde analiz ederek retina damarlarının şekil ve boyutlarındaki değişiklikleri tespit edebiliyor. Retina, beyin damarlarının bir uzantısı olarak kabul edildiği için, gözde yapılan bu taramalar sayesinde beyindeki kan dolaşımı ve sinir sistemi sağlığı hakkında önemli veriler elde edilebiliyor.

City St George’s, University of London araştırmacıları, 40 ila 69 yaş arasındaki 63.000 kişinin göz taramalarını inceledi. Katılımcılar ayrıca hafıza, tepki süresi ve zekâ testlerinden geçti. Araştırmalar, daha ince ve kıvrımlı retina damarlarının düşük bilişsel performans ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Bilim insanlarına göre, retina damarlarındaki değişiklikler, beyne giden kan akışının azalmasıyla bağlantılı olabilir. Bu durum, demans ve Alzheimer gibi hastalıkların erken belirtilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemin, nörodejeneratif hastalıkların teşhisini invaziv testlere gerek kalmadan mümkün kılabileceği belirtiliyor.

Çalışmanın başyazarı Prof. Chris Owen, Quartz tekniğinin optisyenlerin günlük muayenelerine kolayca entegre edilebileceğini belirtti. Owen, bu yöntemin hızlı, düşük maliyetli ve erişilebilir bir tarama aracı olarak sağlık sistemine katkı sağlayacağını vurguladı.

Alzheimer’s Research UK politika başkanı David Thomas, bu teknolojiyi "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi. Thomas, “Bu taramalar beyin görüntüleme testleriyle birleştirildiğinde, hastaların daha hızlı ve doğru teşhis almasını sağlayabilir” dedi.

Şu an için demans veya Alzheimer hastalığını tamamen tedavi edebilecek bir yöntem bulunmuyor. Bu nedenle, erken teşhis tartışmalara yol açabilir. Ancak Thomas, yalnızca talep eden kişilere bu testlerin yapılacağını ve bu teknolojinin en erken beş yıl içinde yaygın kullanımda olacağını belirtti.