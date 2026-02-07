Türkiye, yıllardır Kartalkaya yangınından büyük depremlere kadar, önlenebilir facialarda, alınmayan tedbirlerin ve denetimsizliğin ağır bedellerini ödedi. İhmaller binlerce canı bizden kopardı. Ancak Adana’dan gelen bir kaza haberi “bireysel önlemin” nasıl bir mucize yarattığını gözler önüne serdi. Seyhan’da bir TIR’ın altına giren motosiklet sürücüsü, korkunç görüntüye rağmen hayatta kalmayı başardı.

KASK VE ZIRH

Yaşanan kazada, devasa bir TIR’ın altında sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Çoğu kazada ölüm haberi beklenen bu ağır tabloda, sürücünün soğukkanlılıkla “Korkmuyorum” demesi dikkat çekti. Onu mutlak bir ölümden kurtaran ne şans ne de tesadüftü; kafasındaki kask ve üzerindeki koruyucu ekipmandı. Depremde sağlam bina, yangında yangın merdiveni neyse; trafikte de kask ve koruyucu kıyafet odur. Adanalı motor sürücüsü topluma şu dersi verdi: İhmal öldürür, bilinçli önlem ise en dar yerden bile sağ çıkarır!

Yaşamak paha biçilmez...

Dirsek Koruma: 4 bin 500 TL

Vücut Koruma: 10-15 bin TL

Boyun Koruma: 9 bin 500 TL

Kask: 10-50 bin TL

Eldiven: Bin 500 TL

Pantolon: 30 – 50 bin TL

Bel Koruma: Bin 500 – 2 bin TL

Ortalama toplam: 63 bin 500 TL