İran'ın füzeleri sonrası, birçok Türk ünlü Dubai'de yaşadıklarını anlattı. Demet Akalın ise geçen hafta Dubai'de olduğunu kısa süre önce döndüğünü paylaşarak takipçilerine durumu anlattı.

Akalın, ''Verilmiş sadakamız varmış, kafayı üşütürdüm herhalde'' notunu düştü.

Takipçileri Akalın'ın paylaşımına yorum yaparak hem rahatlama hem de olası tehlike hissini dile getirdi.



PINAR KERİMOĞLU O ANLARI BÖYLE ANLATMIŞTI





Dubai'de mahsur kalan ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, “Çok güzel uyudum merak edenler çok sağ olun çok çok mesajlar aldım. Sorun yoktu. Her şey yolunda. Hava yolları da açılsa keşke. En azından Yücel buraya gelir ya da biz gideriz. 2 gün okullar tatil, online eğitim yapıyorlar 2 gün sonra okullar açılacak herhalde. Aynı şekilde havalimanları da 4’ü itibarlıya açılacak diyorlar. Çünkü biz 3 Mart'a uçak bileti almıştık iptal oldu. 3 Mart'taki bilet direk iptal yazdı.'' cümlelerini belirtti.



''HER GÜN GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY DEĞİL''

Şu anda Dubai eski halinde. Bir şey yok, her şey güzel. Tabii ki de ilk önce hiç görmediğimiz paniği yaşadık, herkes yaşadı. Her gün gördüğümüz bir şey de değil bunlar ama sonrasında o seslerin ‘acaba füze bir yere mi düşüyor’ falan diyoruz. Hayatımızda ilk defa duyuyor ve görüyoruz meğer havada patlatılma sesleriymiş onlar. Patladıktan sonra yere düşen parçalıklarmış diğerleri de bazı yerlerdeki ateşler. Ama hep yüksek kulelerin yandığı falan görünüyor hepsi fake.