26 Eylül'de Yalova'da oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü şok etkisi yarattı.

Sanat çevreleri ve vatandaşlar da yasa boğuldu.

Güllü'nün düşüş anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken 'şüpheli' olarak değerlendirilen ölüm hakkında soruşturma başlatıldı.

"ŞİMDİ EFSANE OLACAK..."

Şarkıcı Demet Akalın Güllü’nün ölümüne ilişkin Gece Muhabiri'ne yaptığı açıklamada, “Hiç bir samimiyetim yoktu kızcağızla ama yine de iyi bir sesti" ifadelerini kullanırken kendisini Alişan'ın arayarak haber verdiğini söyledi.

"İnsan inanamıyor, kader..." diyen Akalın, "Şimdi efsane olacak ama. Belki de istediği tek şey efsane olmaktı. Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu" dedi.

Akalın'ın açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden olurken Güllü'nün zaten efsane olduğu ve yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu yorumları yapıldı.

Demet Akalın'ın 9 yaşından beri sahnelerde olan Güllü'den 'kızcağız' diye söz etmesi de sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiye neden oldu.