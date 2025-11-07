Önceki gün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe 2025 etkinliğinde gerginlik çıktı.

Organizasyonunun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil, Meksika'yı temsil eden 25 yaşındaki Fatima Bosch'u tanıtım çekimine katılmayarak "saygısızlık" yaptığı iddiasıyla herkesin içinde "Aptal kafalı" diyerek azarladı. Olayın ardından arkadaşlarıyla dayanışma gösteren diğer yarışmacılar toplu bir şekilde salonu terk etti.

Bu arada yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan sosyal medyada çok konuşuluyor. "Işıltısı, enerjisi ve doğal güzelliğiyle ülkeyi en iyi temsil edecek isim" yorumları yağdı.

Şarkıcı Demet Akalın da "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" paylaşımıyla Arslan'a destek verdi.

2024 Türkiye Güzeli ve 72. Miss World temsilcimiz İdil Bilgen hakkında Demet Akalın "Çok istiyormuş 1. olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil" yorumunda bulunmuştu.