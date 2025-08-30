Rapçi Sefo'yla düet yaptığı 'Yerinde Dur' ile de listelerin zirvesine oturan popçu Demet Akalın, TRT'yi etiketleyerek 'Yerinde Dur' şarkısıyla Eurovision'a katılabileceklerini dile getirdi:

"Eurovision'a 'Yerinde Dur'la girmemiz lazım diyorum bir düşünün bence…"

Türkiye yarışmaya en son 2012'de Can Bonomo ile katılarak 7'nci olmuştu.

"REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Demet Akalın geçen günlerde verdiği bir röportajda 'Yerinde Dur' şarkısının elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduğunu söylemişti:

"Çok mutlu ve gururluyum. Güzel bir iş birliğiyle şarkımız yaza damga vurdu. Hem ülkemizde hem de dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bu büyük bir başarı. Hâlâ da rekor kırmaya devam ediyor. O nedenle mutluluk sarhoşuyuz diyebilirim."

Akalın "Türkiye'nin Eurovision'a tekrar katılma durumu olursa, böyle bir platformda yer almak ister misin?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:

"Düşünmem ya da katılmam demiyorum. Tercih edeceğimiz şarkı Türkçe olursa, neden olmasın diyebilirim."