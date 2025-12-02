Demet Akalın ve Berkay arasındaki uzun süren küslük geçen cumartesi sona erdi.

İkili, duygusal bir buluşmayla hasret giderirken, Akalın gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar geride kaldı ve barışmaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

* 2019 yılında Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum gününde lüks bir saat hediye etmişti. Ancak çiftin saati satmak istediği iddia edilmiş ve bu duruma Akalın epey bozulmuştu. Berkay, satma gibi bir durumun olmadığını, sadece değiştirmek istediklerini belirterek "Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de 'Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir' dedi" açıklamasında bulunmuştu.

Barışma sonrası ilk kez konuşan Akalın "Aile dostumuz Berkay içimizde ukteydi. 5-6 senedir görüşmüyorduk. Ben onunla barışmayı istiyordum. Ortam hazırlanınca ona sarılıp koptum" dedi.

"Gülben Ergen'le de barışmak ister misiniz?" sorusuna, "Ayyy yok yok! Şu an o kadar mutluyum ki. Gerek yok" diye yanıt verdi.