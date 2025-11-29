Magazin dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı...

Altı yıldır küs olan Demet Akalın ile Berkay Şahin barıştı. Ankara Havalimanı'nda ikilinin bir araya gelmesinde menajer Özgür Aras etkili oldı.

Gözyaşlarına boğulan Akalın ile Şahin'in birbirlerine sarıldıkları anları da Özgür Aras Instagram'da paylaştı.

"ÇOK ÖZLEMİŞTİM ÇOK"

Demet Akalın, sevincini "Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemiştim çok. Özgür'üm yine Umre dönüşü sevaba girdi" sözleriyle dile getirdi.

"KİMSENİN KÜS KALMASINI İSTEMEM"

Özgür Aras da "Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Kimsenin böyle kalmasını da istemem. Dargın olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu bir dünyada küsüp darılmaya ayıracak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek" ifadelerini kullandı.

NEDEN KAVGA ETMİŞLERDİ?

2019 yılında Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum günü hediyesi olarak lüks bir saat almıştı. Ancak Berkay ve eşinin saati satmak istediği iddia edilmiş ve bu durum Akalın'ı kızdırmıştı.

Şahin çifti saati satmak değil değiştirmek istediklerini söylese de dostların arası açılmıştı.Birbirleri hakkında ağır konuşmuştu.