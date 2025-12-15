Demet Akalın bu yıl hem Sefo hem Lvbel C5 ile düet yaparak adından sıkça söz ettirdi.

Geçen haftalarda da hem GQ ödüllerine hem de Spotify Wrapped sonuçlarına çıkışlarda Demet Akalın, bu sefer 11 yaşındaki kızı Hira ile gündeme geldi.

Önceki akşam eşi Okan Kurt, kızları Hira'yla ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

"ANLAŞMALARI İMZALADIK"

Hira'nın oyunculuğa soyunduğunu duyuran Okan Kurt, "Hira da bir oyunculuk teklifi aldı. Yakın zamanda bir dizide rol alacak, takip edersiniz. Anlaşmaları imzaladık. Bir kanal dizisi' ifadelerini kullandı.

Teklifin hangi diziden geldiği merak konusu oldu.