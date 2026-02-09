Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile rap müziğin popüler isimlerinden Sefo’nun birlikte imza attığı “Yerinde Dur” adlı parça, kısa sürede büyük ilgi görerek müzik listelerini altüst etmişti. Şarkının gördüğü yoğun ilginin ardından Demet Akalın da önceki açıklamalarında Sefo’ya teşekkür etmiş, bu iş birliğinin kendisine “eski pırlanta günlerini” yeniden hatırlattığını dile getirmişti.

“BİR DE PARAMIZI ALABİLSEYDİK..."

Ancak Demet Akalın’ın son açıklamaları magazin gündeminde şaşkınlık yarattı. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, Sefo’dan ödeme alamadığını öne sürerek, “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını” sözleriyle dikkat çekti.

"BÖYLE ANLAŞTIK YA”

Akalın’ın bu çıkışına Sefo’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan rapçi, hakkında yapılan yorumlara değinerek, “Her yerde İlluminatici ilan edilmişim. Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya.” ifadelerini kullandı.

"O ESPRİ YA”

Bu açıklamaların ardından Demet Akalın da sosyal medya üzerinden esprili bir paylaşımla konuya açıklık getirdi. Akalın paylaşımında, “Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo’dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor ‘Yerinde Dur’ diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder.” sözlerine yer verdi.