Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifine göre, fiilen görev yapan ve meslekte 15 yılını tamamlayan mühendis ile mimarlara yeşil pasaport (hususi pasaport) verilmesi öngörülüyor.

Yeşil pasaport sayesinde birçok ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlanırken, düzenlemenin 13 Ekim 2025 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunulduğu ve teklifin hâlen komisyonda görüşülmeyi beklediği bildirildi.

Teklifin özet bölümünde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalara kayıtlı, mesleğini aktif olarak icra eden ve en az 15 yıllık kıdeme sahip mühendis ve mimarların hususi damgalı pasaport hakkından yararlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Düzenlemenin gerekçesinde ise mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelere katılım sürecinde sıkça vize engeliyle karşılaştığına dikkat çekildi. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri zorlaştırdığı hem de Türkiye’nin teknik ve bilimsel alanlardaki uluslararası temsilini olumsuz etkilediği vurgulandı.

'30 YILDIR SANATÇIYIZ, BİZ NİYE ALAMIYORUZ?'

Teklifi eleştirenlerden isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu. Akalın, söz konusu haberi Instagram hesabından paylaşarak, "Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" notunu düştü.