Ünlü şarkıcı önceki akşam Okan Kurt ile beraber Etiler’de bir mekândan çıkarken kameralar tarafından görüntülendi.

Ergen’in kurucu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin Narin Güran için açtığı anaokuluna arkadaşlarından destek toplayan Akalın, meslektaşıyla kendilerine teşekkür etmediği için sosyal medyada karşılıklı atışmalar yaşandı.

‘TEŞEKKÜR ETMİYORSUN’

Demet Akalın konuyla ilgili “Konuşmadık kendisiyle daha sonra. Sen anaokulu açıyorsun, gidip para toplamışız. Lafını etmem asla ama ayıp. Basın danışmanlarına kadar teşekkür ediyorsun ama bana etmiyorsun. Ayıp! Bende bir daha kredisi olmaz. Kimseye bir şeyim yok. Hava ne güzel ya. Farkında mısınız?” dedi.