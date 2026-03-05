Yeni şarkısı için hazırlık yapan Demet Akalın’ın, Gökhan Özen ile düet yapacağı öğrenildi. Şarkı öncesi imaj tazeleyen Akalın, evlendikten sonra ilk kez sarı saçlarına geri döndü.

GÖKHAN ÖZEN'LE POZ

Sarışın olur olmaz soluğu Gökhan Özen'in stüdyosunda alan Akalın, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

DEMET AKALIN'A İLK YORUM SEDA SAYAN'DAN

Akalın’ın yeni görüntüsüne ilk yorumlardan biri de yakın dostu Seda Sayan’dan geldi. Sayan, “Çok güzel, maşallah” diyerek nazar boncuğu emojisi paylaştı.





''BİZ DEMET'İ SARI TANIDIK''

Sosyal medyada ise Akalın’ın yeni imajına çok sayıda yorum yapıldı. Takipçilerden bazıları şu ifadeleri kullandı:

“Çok yakışmış.”

“Daha güzel olmuş.”

“Biz Demet’i sarı tanıdık.”

“Demet Akalın sarışın olmalı.”

“2000’lere dönülmüş.”

Akalın’ın yeni tarzı birçok takipçisini eski yıllara götürdü.



