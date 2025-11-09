Türkiye'nin sevilen oyuncularından Demet Evgar İbrahim Selim'in kanalındaki programa konuk oldu. Oyunculuk geçmişinden kişisel hayatına kadar çok sayıda soruya samimiyetle yanıt veren Evgar, bir anısını anlatırken şuanda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın adını anınca olanlar oldu.

"AA SESSİZLİK Mİ OLDU?"

Demet Evgar, Tamer Karadağlı'nın da olduğu bir anısını anlatırken salonda oluşan sessizliği fark etti. Evgar o anda "Aaa sessizlik mi oldu" diyerek gülmeye başlayınca tüm salon kahkahayı patlattı.

"İNANMADIĞIMIZ ŞEYİ UNUTUYORUZ"

Demet Evgar kahkahaların ardından sözüne devam ederken İbrahim Selim o anda "İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya biz de" diyerek Tamer Karadağlı'ya bir gönderme yaptı.

İbrahim Selim'e gülerek karşılık veren Demet Evgar, "Seni seviyorum arkadaşım" dedi.