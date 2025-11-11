'Bir Kadın Bir Erkek' ile tanıdığımız, hem tiyatro sahnesinde hem de ekranlarda oyunculuk yeteneklerini yıllardır kanıtlayan Demet Evgar güçlü duruşu ve sesini çıkarttığı olaylarla adından sıkça söz ettiriyor. Elini attığı her rolün altından kalkan ünlü ismin özel hayatı da, sosyal medyada yaptığı paylaşımları da ilgiyle takip ediliyor.

Mart 2022'de 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş'la evlenen, ağustos ayında da kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında yaptığı açıklamlarla gündeme geldi. Oyuncu eşiyle tanıştığı anı da anlattı.

İşte Demet Evgar'ın çarpıcı açıklamaları…

* Kalabalık bir ailede büyüdüm. Komik bir çocuktum.

* Yaptığım her iş hayatımın parçası.

* Bu işi yapmasaydım hastanede olurdum. Kuaför filan olabilirdim.

* Ben abla olmayı çok seviyorum. Kardeşim yönetmen.

* Kızım Mavi'nin babasından düzen huyunu almasını isterdim. Düzeni de çok severim.

* Hatayı görmezden gelen tiplerden haz etmiyorum.

* Hızlı biriyim. Bazen yakın çevrem bundan yakınıyor.

"KOCAMLA SOKAKTA TANIŞTIK"

* Benim kocam (Levent Babataş) çok iyi bir adam. Biz sokakta tanıştık. Göz göze geldiğimizde benim içimi gördüğünü hissettim.

* Anne olduktan sonra şefkat çeşmem kapandı. Huzur ve sakinlik geldi.

* Okulu çok severdim. Okul bittikten sonra karanlıkta sahnede yatardım.

* 25 yıldır seyirciyle karşılıklı ördüğümüz bir güven olduğunu anladım. Çok şanslıyım.