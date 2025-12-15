Gülşah Durbay, 2008 yılında başlayan bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmiş, 4 Eylül’de kolon kanseri tanısı konmuştu.

Bu süreçte kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025 tarihinde kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma saptanması üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi'ne yatırıldı. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık'ta Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Durbay, 5 Aralık'ta İzmir Şehir Hastanesi'nde operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Durumu 12 Aralık'ta ağırlaşan ve entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay'ın dün akşam saatlerinde, hayatını kaybettiği açıklandı.

Gülşah Durbay'ın vefatının ardından siyaset ve sanat dünyasından birçok isim taziye mesajları paylaştı.

"SEN ATAMIZIN KIZISIN"

Manisalı oyuncu Demet Evgar da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla acısını dile getirdi. Evgar, Gülşah Durbay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak."