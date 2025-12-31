Show TV'de 3 sezondur yayınlanan 'Bahar' dizisi, geçen gün final yaparak ekranlara veda etti.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 'Bahar'ın reytingden dolayı mı bittiğini soran muhabire şu yanıtı verdi:

"Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli. Biraz özletelim, sıkmayalım. Şu anda zaten biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var..."

Demet Evgar koca bir albüm çıkaracağını, en az 10 şarkı olacağının müjdesini verdi. Albümün eski şarkılardan değil, kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını duyurdu.