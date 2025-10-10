İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan birçok ünlü isme operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de sevilen oyuncu Demet Evgar oldu. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmesiyle hatırlanan Evgar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN"

Ünlü oyuncu Demet Evgar, operasyon sonrası sessizliğini Fenerbahçeli Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmesinin ardından yaptığı paylaşımla bozdu.

Demet Evgar Instagram hesabından Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye hesabının paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"UN Women ailemiz büyüyor; tüm dünyaya adını duyuran kaptanım, Canım Eda Erdem hoşgeldin aramıza"