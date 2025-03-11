Bu yeni bulgular, adanın MÖ 1. yüzyılın ortalarında izole bir bölge olmadığını kanıtlıyor. Araştırma, Wreckwatch dergisinde Jersey’nin eğitim vakfı Highlands Foundation’ın desteğiyle yayımlandı.

Definenin keşfi, hazine avcıları Reg Mead ve Richard Miles tarafından Jersey Miras Kurumu’na bildirilmişti. Jersey, İngiltere’ye bağlı bir kraliyet toprağı olduğu için, hazine 1996 tarihli İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Hazine Yasası kapsamında incelendi ve Jersey hükümeti tarafından 4,25 milyon sterline satın alındı. Buluntular, La Hougue Bie Müzesi’nde sergileniyor.

Uzmanlar, hazinenin Fransa’nın eski Armorica bölgesinden (günümüz Brittany ve Normandiya) getirildiğini düşünüyor. Neredeyse tüm sikkeler, Kelt Coriosolitae kabilesine ait ve kabile isminin, Keltçe corios (ordu veya birlik) kelimesinden türediği belirtiliyor.

Arkeologlara göre, bu değerli eşyalar Galya Savaşları sırasında Julius Caesar’ın Roma ordusunun eline geçmesini önlemek amacıyla alelacele Jersey’ye taşındı. Yapılan jeofizik taramalar, bölgedeki arazi yapısının Fransa’daki Demir Çağı Kelt yerleşimlerine benzediğini gösterdi.

Société Jersiaise’den arkeolog Dr. Hervé Duval-Gatignol, bölgede kırsal Kelt yerleşimlerine özgü dikdörtgen bir yerleşim alanı ve binalara ait çukur ve direk izleri tespit ettiklerini açıkladı.

Wreckwatch Genel Yayın Yönetmeni ve arkeolog Dr. Sean Kingsley, Keltlerin ileri düzeyde gemi inşa bilgisine sahip olduğunu vurguladı. Kingsley’e göre, define Jersey’ye büyük ihtimalle hide-boat adı verilen, deri kaplamalı ve hafif ahşap iskelete sahip bir gemiyle getirildi. Bu tür gemilerin yüksek dalgalarla başa çıkabilme ve sığ koylara yanaşabilme avantajı vardı.