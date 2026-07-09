Olay, 24 Haziran'da merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, demirlere temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı.

15 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çocuğun akıma kapıldığını fark eden anneannesi müdahale etti. Yaralanan bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Erdemci, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.