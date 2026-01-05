İlan.gov.tr’de yayınlanan karara göre Fikret Tayfun Demirören iflas etti.

İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi Fikret Tayfun Demirören hakkında iflasın açılmasına karar verdi. İflas tasfiye işlemleri İstanbul 3’üncü İflas Müdürlü tarafından başladı.

Ayrıca Tayfun Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari Ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi’nin de iflasına karar verildi.

15 Şubat 2025’te Demirören karşılıksız çek iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kesinleşen kararlara göre Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin liralık karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024’te 22 milyon 770 bin liralık bir karşılıksız çek daha verdi. Kendisine karşılıksız çek verilen tarafsa dava açtı.

Mahkeme 22 Kasım 2024’te kesinleşen iki kararda Fikret Tayfun Demirören’in toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası olduğunu kaydetti.

16 Şubat’ta Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verilmişti.