Ziraat Bankası, Demirören Grubu’na verdiği krediyle gündem olmaya devam ediyor. Demirören Grubu’nun Doğan Medya Grubu’nu almak için Ziraat Bankası’ndan 2018 yılında aldığı 800 milyon dolarlık kredinin geri ödemesi yapılmıyor, ancak banka çiftçinin borcuna ise gecikmesiz işlem uyguluyor. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ( KİT) Komisyonu’na sunulan Sayıştay Ziraat Bankası raporunda firma ismi verilmeden, “İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından kullandırılan kredilerin geri dönüşü sağlanamamıştır” denildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ‘’Raporda firma adı yok ama bunun Demirören olduğunu biliyoruz. 800 milyon dolar Demirören’e ’CNN’i al, Hürriyet’i al ve sabahtan akşama kadar iktidarın borazanlığını yap’ diye verildi. 800 milyon dolar geri ödenmedi, yandaş medya türetildi. Ziraat, çiftçinin değil Demirören’in yakasına yapışsın’’ dedi.

KİMİN İMZASI VAR?

Çömez, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Ziraat Bankası’ndan Demirören’e bu krediyi kim verdi? Yönetim Kurulu imzasıyla mı yoksa bir tek kişinin imzasıyla mı verildi? Kimin talimatıyla, nasıl verildi? Ziraat çiftçinin üç kuruş borcunun peşinde ama Demirören’in borcunu tahsil edemiyor.”

‘’Çiftçinin değil Demirören’in yakasına yapışın, 800 milyon doları tahsil edin’’ diyen Çömez, kredi ya da SGK borcu olan çiftçiye yeni kredi verilmediğini de söyledi. ‘’2004 yılında çiftçinin kredi borcu 5.3 milyar liraydı bugün 1 trilyon 130 milyar lira oldu. Çiftçi borç batağı içerisinde. İktidarın gücü çiftçiye mi yetiyor?’’ diye sordu.

İki kez yapılandırıldı 34 milyar TL’ye çıktı

Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan denetim raporuna göre, borcu iki kez yapılandırılan ve faiz indirimi de uygulanan holding, ödeme planlarına uygun hareket etmedi. İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından kullandırılan krediden kaynaklanan borç alacağı 33 milyar 910 milyon liraya ulaştı. Kredilerin banka bilançosunda önemli bir yer tuttuğu ve bankanın toplam takipteki alacaklarının yüzde 101.73’üne denk geldiği belirtildi.