Kamu bankalarının medya sektörüne girerken, yüz milyonlarca liralık kredi verdiği Demirören Grubu’na ticari sır kalkanı gelirken, bankalar kendisini denetleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) bilgi sakladı. TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerinin, alınan krediler ve ödenmeyen borçlar başta olmak üzere çeşitli konularda yönelttiği sorulara yazılı cevap gönderen Ziraat Bankası yönetimi, bilgileri ise ‘müşteri sırrı’ diyerek gizleme yoluna gitti. Demirören Grubu’nun medya sektörüne girerken bankadan aldığı krediler ile bankaya 65 milyar lira borç takan toplam 21 firmanın adı da gizlendi.

Mehmet Tahtasız, Sayıştay raporuna göre Demirören Grubu’nun da aralarında olduğu 21 firmanın Ziraat Bankası’na 64.1 milyar TL borcu bulunduğunu aktardı.

BANKA KİŞİSEL VERİ SAYDI

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, komisyon toplantısında “2023 Sayıştay raporuna göre Demirören Grubu’nun da aralarında olduğu 21 firma tabiri caizse Ziraat Bankası’na 64 milyar 127 milyon 883 bin 195 TL takmış. Eski parayla 65 katrilyon. Bu firmalar kim? Günümüz itibarıyla 21 firmadan alacakların toplamı ne kadar?” sorusunu yöneltti. Bankadan ise CHP’li vekile şu cevap gönderildi:

“Kamuya açıklanan bankamız finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka/müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.”

Diğer taraftan komisyonda Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları’nın aylık ücretleri de açıklanmadı. Konuyla ilgili komisyona gönderilen cevapta “Talep edilen bilgilerin kişisel bilgi içermesi sebebiyle cevaplandırılması mümkün olamamaktadır” denildi. Genel Müdür’ün oğlunun Borsa İstanbul’da çalıştığı iddiasını içeren soru da ‘kişisel veri’ diyerek cevaplanmadı.

Halk Bankası’ndan sonra Ziraat Bankası da kullandırılan krediler ve borçları açıklamadı.

Kredi ve kart borçları da sır sayıldı

Ziraat Bankası yönetimince yapılan harcamalar, reklam ve tanıtım giderleri, sponsorluk masrafları da aynı yasa kapsamında açıklanmadı. Milletvekilleri banka reklamlarının medyaya hangi kriterlere göre verildiğini de sordu. Bu konuda da “Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindedir” cevabı geldi. Kredi kartı borcu, takibe düşen kişi sayısı, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyenlerle ilgili sorular da ‘sır’ kapsamına sokuldu.