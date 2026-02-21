Vatandaş borcunu borçla kapatmaya çalışırken, şirketlere verilen bol keseden krediler geri dönmüyor. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ‘bir medya grubunun satın alımı için Ziraat Bankası’nca kullandırıldığı öne sürülen 800 milyon dolarlık krediyi’ 8 Ocak’ta TBMM gündemine taşıdı. Demirören Grubu’na kullandırıldığı belirtilen krediyle ilgili Emre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan Şimşek imzalı yanıtta, Ziraat Bankası’nın sorulara yönelik açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, Demirören Grubu’na kullandırıldığı öne sürülen krediye bir kez daha, ‘ticari sır’ gerekçesiyle sır perdesi çekildi. MÜMKÜN DEĞİL Önergeye yanıt, 18 Şubat’ta geldi. Önerge yanıtında, şu ifadeler kullanıldı: “Kamuya açıklanan Ziraat Bankası finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73’üncü maddesi kapsamında banka/müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.”

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.