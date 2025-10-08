Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararının AİHM Büyük Dairesi’nde yeniden görüşülmesi için başvuruda bulundu.

DEM TEPKİLİ

Söz konusu gelişmeye DEM Parti’den tepki geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada, “AİHM ‘derhal tahliye edilmeli’ diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor” ifadeleri kullanıldı.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Karaman, hükümetin AİHM kararına itiraz etmesinin karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek, “Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesi’nin incelemesinde bulunmaktadır. Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın” ifadelerini kullandı.