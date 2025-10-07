Avrupa İnsan Hakları Mahkemes'nin (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağı tartışmalara neden oldu.



Türkiye'ye tanınan itiraz süresinin 8 Ekim'de sona erecek olması, 8 Ekim itibarıyla Demirtaş'ın tahliye edilebileceği tartışmalarına neden olurken, konuya ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

BAKANLIK YETKİLİLERİ FRANSA'YA GİTTİ



Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, Adalet Bakanlığı yetkililerinin karara itiraz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulunduğu Strasburg’da olduğu öğrenildi.



Bakanlık yetkililerinin AİHM kararına itiraz hakkını kullanması ve “Demirtaş’ın tahliyesine dönük uygun ortam ve koşullar oluşmadı” mesajı vermesi bekleniyor.