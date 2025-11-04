Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E DE TEŞEKKÜR

Demirtaş, "Yine sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutlıuyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz.Benim de hiçbir siyasetçinin de bmyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım ya da küskünlüğüm de yoktur." dedi.

Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeni inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir. Çünkü sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde sayın Cunhurbaşkanı sürecin arkasındadır.

Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.