Kendine yakın iş adamlarına milyarlarca liralık ihaleler veren AKP iktidarının yeni rant adresi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) oldu. Son yıllarda yüksek maliyetli ihalelerle gündeme gelen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yakınlığıyla bilinen İntekar ve Demce şirketlerinin yükselişi sürerken, İntekar ve Demce ortaklığı, şimdi de 20 Haziran’da yapılan TCDD’nin Siirt Kurtalan Demiryolu Yapım ihalesini 18 milyar 873 milyon 104 bin TL’lik teklifiyle kazandı.

AKP’YE YAKIN ŞİRKETLER KATILDI

İhaleye, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan REC İnşaat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabıyla poz veren ve AKP’den milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin şirketi Ziver, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas İnşaat, Kolin İnşaat gibi şirketler katıldı.

İhaleyi kazananın önce Kolin İnşaat olduğu iddia edildi ancak ihale komisyonunun resmi kararıyla ihaleyi alan şirketlerin İntekar&Demce ortaklığı olduğu kayıtlara geçti. Proje kapsamında 3 adet 61 bin metre demiryolu hattı 6 adet ana tünel, 12 adet kaçış tüneli, 2 adet viyadük, 3 adet aç-kapa tünel yapılacak. Proje yer tesliminden itibaren 1.800 gün içerisinde bitirilecek.

Bir yılda 44 milyar TL’lik ihale aldılar

İntekar ve Demce şirketlerinin sahibi Cemil Demir, ‘Cemil Hoca’ olarak da biliniyor. İntekar firması son bir yılda 15 milyar TL’lik ihale aldı. Demce ise kamudan 29 milyar TL’lik ihale kazandı.

