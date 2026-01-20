Türkiye'de günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan çay, tarihsel süreçte önemli bir dönüşüm geçirdi. Osmanlı döneminden 1950'li yıllara kadar kahvenin baskın olduğu içecek kültürü, ulaşım ve nakliye imkânlarının gelişmesiyle birlikte yerini büyük ölçüde çaya bıraktı. Çay yapraklarının uzun süre bozulmadan taşınabilir hale gelmesi, bu içeceğin ülkenin dört bir yanına yayılmasını sağladı. Bugün gelinen noktada çay, Türkiye’nin adeta milli içeceklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sabah güne başlarken, yorgunluk atmak için, yalnızken ya da dost sohbetlerinde… Türk toplumu için günün her anında çay içmek için bir gerekçe var. Ancak çaya olan bu yoğun ilgi yalnızca Türkiye’ye özgü değil. Dünya genelinde yapılan bir araştırma, kişi başına düşen yıllık çay tüketim miktarlarını ortaya koyarak ülkeler arasındaki çay alışkanlıklarını gözler önüne serdi.

EN ALT SIRADA MEKSİKA VE İTALYA VAR

Araştırma sonuçlarına göre listenin alt sıralarında Meksika ve İtalya yer alıyor. Bu iki ülkede kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kilogram seviyesinde. İspanya 0,15 kilogramla onları takip ederken, Güney Kore’de bu rakam 0,17 kilogram olarak ölçüldü. Brezilya (0,18 kg), Fransa (0,20 kg), Arjantin (0,21 kg) ve ABD (0,23 kg) de çayın sınırlı tüketildiği ülkeler arasında bulunuyor.

Avrupa ülkelerinde ise tüketimin kademeli olarak arttığı görülüyor. Norveç'te kişi başına yıllık çay tüketimi 0,27 kilogram, İsveç'te 0,29 kilogram. Hindistan 0,32 kilogramla dikkat çekerken, Singapur (0,37 kg), Endonezya (0,46 kg) ve Kanada (0,51 kg) orta sıralarda yer alıyor. Çayın anavatanı olarak bilinen Çin’de ise kişi başına tüketim 0,57 kilogram seviyesinde kalıyor.

LİSTEDE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI

Listenin üst basamaklarına çıkıldıkça çay kültürünün gündelik yaşamda daha belirgin hale geldiği görülüyor. Almanya'da yıllık kişi başı tüketim 0,69 kilogram olurken, Avustralya 0,75 kilogram, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda ise 0,78 kilogram ile öne çıkıyor. Güney Afrika'da 0,81 kilogram olan tüketim, Suudi Arabistan’da 0,90 kilograma, Japonya'da ise 0,97 kilograma yükseliyor.

Bir kilogram sınırını aşan ülkeler arasında Polonya (1,00 kg), Mısır (1,01 kg), Şili ve Yeni Zelanda (1,19 kg), Fas (1,22 kg) ve Rusya (1,38 kg) bulunuyor. İran ve Pakistan’da kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kilogram seviyesine ulaşıyor. Çay denince akla gelen ülkelerden Birleşik Krallık’ta bu miktar 1,94 kilogram, İrlanda’da ise 2,19 kilogram olarak kaydedildi.

Listenin zirvesinde ise açık ara farkla Türkiye yer alıyor. Araştırmaya göre Türkiye’de kişi başına yıllık çay tüketimi 3,16 kilogram.