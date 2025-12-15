Yunanistan’ın başkenti Atina’da uygulama yapan trafik polis ekipleri, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis’ı akşam yemeği dönüşü durdurdu.

Uygulama gereği Başbakan Mitsotakis ve Chrysochoidis’a alkolmetre üfletildi. Yapılan testte Mitsotakis ve bakanı alkolsüz çıktı.

Polisin uygulamasınayardımcı olan Başbakan Mitsotakis, trafik polislerinden kontrollerle ilgili bilgi aldı. Başbakan Mitsotakis, polislerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı. Olay yerinde ki fotoğraflar Yunanistan medyasında geniş yer aldı.

AKP’li vekil kendisini durduran polise ‘tükürürüm şerefsiz’ demişti

Mersin’de 2021 yılında meydana gelen olayda, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran trafik polislerine, Milletvekili kimliğini gösterip, “Tükürürüm, şerefsiz” diye hakaret etmişti. Olayın ardından açığa alınan iki polis memuru bir süre sonra da emniyet teşkilatından ihraç edilmişti.