Gelinlik, nişan kıyafeti ve abiye arayışındaki tüketiciler, son yıllarda yaygınlaşan paralı deneme uygulamasıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle İstanbul’daki moda evlerinde uygulanan bu sistemde, kabine girme bedeli semte ve işletmenin profiline göre 500 TL’den başlayarak 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

SEMTE GÖRE TARİFE DEĞİŞİYOR

Kanal D Haber tarafından aktarılan bilgilere göre, bazı işletmeler ilk üç denemeyi ücretsiz sunarken, sonraki her bir deneme için ek ücret talep ediyor. Bazı firmalar ise doğrudan ilk kıyafetten itibaren ücretlendirme yapıyor. Tüketiciler, bu uygulamanın sadece gelinliklerde değil, artık nişan ve abiye modellerinde de standart hale getirilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

GELİNLİK FİYATLARI 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

2026 yılı piyasa verilerine göre gelinlik satış fiyatları 30 bin TL’den başlayıp modelin işçiliğine göre 200 bin TL’ye kadar yükseliyor. Kiralama seçeneklerinde ise başlangıç fiyatı 25 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Sektör temsilcileri, alınan deneme ücretlerinin ürün satın alındığı takdirde toplam fiyattan düşüldüğünü belirtse de, bu durum tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

TÜKETİCİ BİRLİĞİNDEN SERT TEPKİ

Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av. Bülent Deniz, uygulamanın tüketici haklarına ve meslek ahlakına aykırı olduğunu savundu. Deniz, bir pantolon alırken deneme ve muayene hakkının ücretsiz kullanılmasına dikkat çekerek, gelinlik sektöründeki bu ek maliyetin hukuki ve mantıksal bir dayanağının olmadığını vurguladı.