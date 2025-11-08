Gülnur SAYDAM

Günlerce süren ve nihayet bitti denilen gemi rezaletinde yeni perde. Tehlikeli gemiden bir türlü kurtulamadık!

İddialara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mindelo Adası’nda yaptıkları seçimler sonucunda 2 bin 901 büyükbaş hayvanı belirleyerek mevzuata uygun biçimde karantinaya aldı ve küpeledi. Spiridon 2 adlı gemi Türkiye’ye geldiğinde düzenbazlık ortaya çıktı. Karantinaya alınan bu hayvanlardan yaklaşık 500’ünün yerine farklı hayvanların gemiye yüklendiği belirlendi. Bu durumun usulsüzlük olarak değerlendirilmesi üzerine gemideki hayvanların tahliyesine izin verilmedi.

KÖTÜ KOKULAR YAYILDI

10 gün boyunca Bandırma Çelebi Limanı’nda bekleyen Spiridon 2 gemisinden yayılan kötü koku ve sinek istilası, bölge halkının tepkisine neden oldu. 50 kadar hayvanın da telef olduğu belirtiliyor. Tepkilerin yoğunlaşması üzerine geminin Türkiye’den ayrılacağı açıklandı.

Nitekim gemi Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Ancak yola çıktıktan kısa süre sonra rotayı tekrar Balıkesir’e çevirdi ve Bandırma açıklarında demir atarak beklemeye başladı. İddialara göre, yeni evraklarla hayvanlar Türkiye’ye sokulacak.

GEMİ BİR AY DOLAŞMIŞ

Konuyu en başından beri izleyen İYİ Parti Grup Başkan vekili Turhan Çömez durumu “skandal” olarak nitelendirdi;

“Kaçak hayvanları taşıyan gemi önce Uruguay’dan hareket ediyor. Batı Afrika ve Mindelo Adasında demirliyor. Oradan da Balıkesir limanına geliyor. Toplam 1 aylık yolculuktan bahsediyoruz. Bu süre içinde bu hayvanlar kapalı ortamda türlü eziyetlerle olumsuz koşullarda Türkiye’ye getiriliyor. Halk isyan etti. İtiraz ettik. Apar topar gemi Balıkesir’den ayrıldı ama gördük ki Balıkesir açıklarında yine demirlemiş. Bu kez kılıfına uydurulup Türkiye’ye sokulmak isteniyor. Resmen aklımızla dalga geçiyorlar.”

‘Uruguay ve Türkiye hayvanları denetlememiş’

Hayvanların denetlenmediğini belirten Çömez, şöyle devam etti:

‘Araştırdım ve sonuç skandal. Ne Türk yetkililer ne de Uruguay yetkililerinin gemideki hayvanları denetlemediğini öğrendim. Hayvanların onayı yok. Yani Türkiye’ye sokulup halka yedirilmek istenen bu hayvanların kayıtları yok, kontrolleri yok.

Küpe ve pasaport numaraları farklı. Ülkede zaten şap hastalığı bahanesi ile hayvancılık bitme noktasına geldi. Bakanlıklar ise ta Afrika’dan hastalıklı olup olmadığı belli olmayan bu kaçak hayvanların geçişine nasıl göz yumabilir?”